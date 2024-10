Gost promet na tržaških ulicah

V Trstu so danes dopoldne na različnih koncih marsikoga presenetile dolge pločevinaste kače. Promet je marsikje zelo gost, ustvarjajo se dolge vrste. Največ avtomobilov je kaže »ukleščenih« na nabrežju in v Ulici Mercato vecchio. Podobno je sicer tudi na Stari mitnici in drugod.

Številni so si ob sončnem in za ta čas zelo toplem vremenu privoščil oddih v mestu v zalivu. Jutri, 1. novembra, je državni praznik tako v Italiji kot v Sloveniji. Opaziti je ravno mnoge slovenske registrske tablice. Bližnji sosedi namreč danes praznujejo tudi dan reformacije.

Kar nekaj zmede je obenem povzročil tovornjak, zaradi katerega so avtobusi zastali v Ulici Mazzini.