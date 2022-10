Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ob 10.30 posredovali na gradbišču v Ul. Carpison v bližini ljudskega vrta, kjer se je zrušil del gradbenega odra in padel na delavca, starega okrog 50 let. Ogrodje je padlo z višine dveh metrov in ga udarilo v glavo. Moškemu, ki je utrpel poškodbo glave, so reševalci na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje na srečo ni zaskrbljujoče. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.