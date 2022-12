Gradbeni sektor cveti, več pa je tudi nelegalnosti

Ni vse zlato kar se sveti. Gradbeni sektor tako na državni kot krajevni ravni dobri dve leti ali nekaj več zlasti po zaslugi t.i. eko bonusa, 110% financiranja energetske obnove zgradb in drugih sorodnih ugodnosti stalno raste. Sočasno pa se širijo tudi nepravilnosti in nezakonita ravnanja, kot so nagel porast pogodb za določen čas, ki trajajo manj kot 30 ali 60 dni, posluževanje skrajšanega delovnega časa, lažne identifikacijske številke za DDV, delo na črno in izkoriščanje delovne sile.

Tako poudarja deželni in tržaški pokrajinski vodja sindikata Fillea Cgil Massimo Marega, ki je opozoril, da je treba ob pogledu na številne gradbene odre na raznih konca Trsta biti zelo previdni pri morebitnem navdušenju.

