Grobnica družine Tomažič čaka na ureditev

V zgornjem delu pokopališča pri Sv. Ani sameva grobnica družine Tomažič, ki jo je žal zaznamovala tragična usoda. Napisi na njenem pročelju so že skoraj popolnoma izbrisani, prav tako tudi odlomek iz zadnjega pisma, ki ga je Pino napisal pred smrtjo na openskem strelišču. Vse, kar uspemo prebrati, je »Ema Colja Tomažič, roj. 28. 1. 1897, umrla 20. 5. 1981«. V posodi pred grobnico tiči posušen venec rož, za njim pa Pinov doprsni kip, ki z globokim pogledom presune vsakega obiskovalca.

Po podatkih pokopališke knjige je monumentalno grobnico 30. januarja 1945 od bogate družine armenskega porekla Ananian (ti so jo zgradili leta 1850) v koncesijo dobila gospa Ema Colja, žena Pepija Tomažiča, lastnika znamenitega bifeja pri Pepiju. Po podatkih, ki so nam jih posredovali sorodniki, naj bi zanjo takrat plačala 400.000 lir. 15. decembra 1941 je pod fašističnimi kroglami na openskem strelišču prvi umrl Pino, ki so ga oblasti sprva na skrivaj pokopale pri Villorbi v Venetu. K Sveti Ani so ga prekopali konec oktobra 1945.

Marca 1944 so v Ulici Rossetti neznanci umorili njegovo sestro Danico in soproga Stanka Vuka, 10. junija istega leta pa je med zavezniškim bombardiranjem umrl še Pepi. Nazadnje je 20. maja 1981 umrla Ema: v oporoki je Dijaški matici zapustila svojo vilo v Ulici Porta, ki jo je Sklad Sergij Tončič kasneje prodal Republiki Sloveniji. V njej sedaj prebiva generalni konzul Republike Slovenije v Trstu. V oporoki pa o grobnici ni ne duha ne sluha: po 40 letih tako še vedno ostaja odprto vprašanje njene lastnine oziroma kdo naj bi bil odgovoren za vzdrževanje in prepotrebna popravila, začenši z obnovo napisov na njenem pročelju.