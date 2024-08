Grozdje je marsikje že zrelo

Na paštnih pod Kontovelom se bo že v prihodnjih dneh začela trgatev. Dejan Šemec, ki ima svojo kmetijo v Prečniku, glero pa goji pod Kontovelom, je zagotovil, da so beli grozdi zreli, zato se bo sredi tedna s škarjami odpravil v vinograd. »Pred kratkim smo izmerili optimalno stopnjo sladkorja in kisline v grozdnih jagodah teh trt, ki so še zelo mlade. Grozdi rastejo blizu tal, na vsaki trti jih še ni veliko, tako da je glera že sladka,« je pojasnil Šemec. V Prečniku, kjer pa goji vitovsko, malvazijo in teran, bo treba na trgatev še počakati. »Najmanj dva tedna za bele sorte, teran pa bomo trgali še deset dni kasneje,« je napovedal vinogradnik. Seveda, če jim ne bo do takrat načrtov spremenil dež.

V Bregu, na kmetiji Rada Kocjančiča na Dolgi kroni, računajo, da bo trgatev stekla v prvih petnajstih dneh septembra. »Lotili se bomo z belimi sortami, in sicer najprej z malvazijo in vitovsko, nazadnje pa bo prišel na vrsto še refošk,« je dejal Kocjančič. Vinar je tudi poudaril, da bo letos v breških kleteh manj pridelka, saj so vinogradnikom čez celo leto na tak ali drugačen način nagajale vremenske razmere.

Na Krasu in na Kontovelu pa Dejan Šemec pričakuje, da bo letos pridelal standardno količino pridelka in upa, da ne bo ravno v zadnjem trenutku prišlo do neprijetnega preobrata. Na primer zaradi divjadi, ki na kmetijskih zemljiščih dela veliko škode, je še dodal kraški vinar.