Grozil mu je z železnim predmetom in ukradel mobilnik ter denar

V sredo, 10. aprila ponoči, so tržaški policisti aretirali 19-letnega državljana Egipta, brez stalnega bivališča, ki je v Ulici Pascoli ob 4.37 ukradel mobilni telefon in denar 47-letniku iz Pistoie. Grozil mu je z železnim predmetom, nato ga je oropal in pobegnil. Oropani je policistom podrobno opisal napadalca, ki so ga kmalu izsledili v bližnji Ulici Oriani. Po identifikaciji so ga preiskali in našli plen. Policisti so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor. Železni predmet, s katerim je grozil žrtvi ropa, so zasegli, mobilnik in denar pa so vrnili lastniku.