Grozil z dvema pištolama in ukradel rolex ter zlatnino

Tržaško sodišče je izreklo prvostopenjsko sodbo zoper 40-letnega Tržačana P.D., ki je septembra 2017 skupaj s pajdašem iz Gorice pretepel in oropal 70-letnika iz Furlanske ceste. Grozil mu je z dvema pištolama. V zaporu bo moral presedeti 11 let, 10 mesecev in šest dni. Ukradla sta mu nekaj kosov zlatnine in uro rolex.

Med preiskavo so policisti zbrali številne dokaze in ugotovili, da sta roparja storila tudi več nadaljnjih tatvin v oteževalnih okoliščinah. Iz videoposnetkov nadzornih kamer so izsledili avtomobil, v katerem so pred časom ustavili nekaj sumljivih oseb, ki so že imele opravka s pravico. Ob pregledu izpisa telefonskih klicev so dobili še druge dokaze o njihovi nagnjenosti k podobnim kaznivim dejanjem, ki so jih med drugim potrdila tudi prisluškovanja.

Med preiskavo na domu 30-letnega Goričana L.S. so policisti med drugim zasegli embalažo strašilne pištole, ki sta jo nepridiprava uporabila med oboroženim ropom. Na podlagi omenjenega in drugih dokazov so roparja 26. oktobra 2018 priprli in sprožili sodni postopek.

Tridesetletni Goričan je priznal svojo odgovornost in ga je sodišče po skrajšanem postopku obsodilo na petletno zaporno kazen, 40-letnega Tržačana pa je sodišče spoznalo za krivega in ga obsodilo na zgoraj omenjeno občutno daljšo kazen.