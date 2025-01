Hitrejše povezave z mestom in nova postaja: prednosti tudi za Dolino

Če bo vse steklo po načrtih, bo v Naselju sv. Sergija, točneje v Ulici Carletti (ob trgovini Obi v Ulici Flavia) v prihodnje zraslo večje avtobusno postajališče za mestni javni promet, ki bo služilo novim hitrim električnim avtobusom, ki bodo povezovali središče Trsta s sosednjima občinama Milje in Dolina. Postajališče pa bo širše zasnovano, saj naj bi po projektu gostilo informativno točko Naravnega rezervata Doline Glinščice, izposojevalnico koles in okrepčevalnico.

Da bomo lažje razumeli za kaj gre, velja spomniti na decembrsko pisanje Primorskega dnevnika o projektu hitrega množičnega prevoza Občine Trst in lokalnega prevoznika Trieste Trasporti (izvajalec del), s katerim se nameravata prijaviti na razpis ministrstva za infrastrukture in promet za pridobitev sredstev za uvedbo hitre avtobusne proge med Barkovljami in krožiščem med ulicama Caboto in Flavia. Vlogo morata oddati do 31. januarja, projekt pa bo kajpak vplival na celotno prevozno storitev. Ko bi ministrstvo potrdilo financiranje projekta, bo slednji dočakal oblikovanje in izvedbo v letih 2027-2028, v naslednjih dveh pa naj bi začel že služiti svojemu namenu.

Dolinska odbornica za promet Elisabetta Sormani je naštela samo nekaj koristi za krajane, zlasti zaradi novega postajališča, ki bo omogočalo pogostejše avtobuse linij 40 in 41 oz. eden na 30 minut (trenutno pelje eden na 40 oz. 90 minut), ponovno vzpostavitev avtobusa št. 40 ob praznikih, več avtobusnih povezav s Prebenegom in Mačkoljami ter več direktnih povezav tudi za šolske potrebe.

