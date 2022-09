Hladna prha za 80 delavcev, danes v Rimu nov sestanek

Danes naj bi v Rimu podpisali dogovor, ki bi preprečil zaprtje tržaške tovarne FLEX in selitev njene proizvodnje v Romunijo. Obeti so bili po zadnjem avgustovskem sestanku dobri, a »uporaba pogojnika«, ki jo je v nedeljskem Primorskem dnevniku zahtevala deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, je bila še kako na mestu.

Sindikati so od včeraj na bojni nogi. Vodstvo tovarne, ki sodi pod okrilje ameriške multinacionalke Flextronics, se je namreč unilateralno odločilo, da ne obnovi pogodb okrog 80 delavkam in delavcem, ki so v žaveljskem obratu zaposleni preko agencij za posredovanje dela. To je nedopustno, so včeraj v en glas potrdili njihovi sindikalni predstavniki iz vrst CGIL, CISL in UIL, medtem ko je sindikat USB za danes že napovedal stavko in ob 14. uri skupščino pred tovarno.

Nicola Dal Magro iz sindikata NIDIL CGIL, ki skrbi za pravice prekarnih in »atipičnih« delavcev, je za Primorski dnevnik povedal, da od italijanskega ministrstva za proizvodne dejavnosti po novem zahtevajo uradna institucionalna pogajanja z lastniki tovarne. Dosedanji sestanki, ki so na rimskem ministrstvu potekali na manj uradni ravni, so jih namreč razočarali. »Pogajanja so bila odprta, pričakovali smo, da bomo na jutrišnjem (današnjem; op. ur.) sestanku dosegli, da delodajalec ne prekine 80 pogodb, temveč, da jih podaljša vsaj do februarja 2023, ko naj bi se zaključile tudi solidarnostne pogodbe redno zaposlenih. Odločitev, da pogodb že zdaj ne obnovijo in da bo torej 80 ljudi po 30. oktobru na cesti, nas je zelo neprijetno presenetila. Od delodajalca zahtevamo, da prekliče prekinitev pogodb.«

Kaj se bo zgodilo na današnjem sestanku, sindikalist ni znal napovedati. Pričakuje pa, da bo ministrstvo podprlo njihovo zahtevo po uradnem pogajalskem omizju in da Flex prekliče odločitev o prekinitvi pogodb. »Videli bomo, kaj se bo izcimilo na sestanku, potem bomo o tem poročali na skupščini z vsemi zaposlenimi in se skupaj odločili za nadaljnje korake.« Današnje stavke, ki jo je sklical sindikat USB, niso podprli.