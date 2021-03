»Hotel Obelisco nas je pritegnil zaradi izjemne lokacije«

»Park hotel Obelisco uradno še ni naš. V prihodnjih desetih dneh bi lahko na milansko sodišče prispele boljše ponudbe. Upamo, da se to ne bo zgodilo, ker so naše namere glede prenove objekta resne. Glede lokacije lahko rečem, da je čudovita in zelo ekskluzivna. Sicer še ne vemo, kaj bomo uredili v poslopju, a moj oče, ki je glavni pobudnik nakupa te nepremičnine, je prepričan, da ima Trst ogromen turistični potencial, ki ga je treba izkoristiti,« meni Marco Andretta iz družbe Andretta Group.

Za Primorski dnevnik je povedal, da so se za nakup hotela v razsulu odločili zaradi njegove izjemne lokacije. Po njegovih besedah je poslopje primerno za hotelsko ali stanovanjsko ponudbo, ni pa izključena tudi ureditev doma za starejše občane. Družba Andretta s sedežem v Lignanu, ki se ukvarja s hotelirsko in trgovsko dejavnostjo, je za nakup poslopja pri Selivcu na Opčinah ponudila 1.950.000 evrov, trenutno pa še ni jasno, kaj nameravajo v njem urediti. Včerajšnja dražba je bila že peta dražba stečajnega upravitelja Sivag (po dve leta 2019 in po dve leta 2020).