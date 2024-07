Dan pred papeževim obiskom našli pištolo

Na železniški postaji v Trstu je policija pred obiskom papeža Frančiška v soboto našla kovček s pištolo, kar je sprožilo obsežno preiskavo in dodatne varnostne ukrepe ob visokem obisku.

Na posnetkih nadzornih kamer je videti, kako je moški na železniški postaji vstopil v kavarno s kovčkom, ko se je razgledal naokoli, pa ga je pustil ob eni od miz in odšel. Zaposleni v kavarni je nemudoma obvestil policijo, ki je nato v kovčku poleg pištole in nabojev našla tudi čevlje in obleke z etiketami.

Po najdbi orožja so še dodatno okrepili varovanje papeža, ki se je v nedeljo udeležil zaključka 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji.

Tržaško tožilstvo je začelo preiskavo proti neznancem. Po poročanju Anse kaznivo dejanje obravnavajo kot nedovoljeno posedovanje orožja. Istočasno pa se nadaljuje preiskava, s katero želijo pojasniti, ali je najdena pištola povezana s papeževim obiskom. Pri preiskavi, ki so jo razširili tudi na tujino, pomagajo strokovnjaki s področja boja proti terorizmu.