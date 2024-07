Lokalni policisti zasegli na stotine kozmetičnih izdelkov

Tržaška lokalna policija je maja in junija izvaja kontrole v petih trgovinah v centru mesta. V tem času so zasegli 690 kozmetičnih izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ter 298 izdelkov, ki so nevarni za zdravje. Dva trgovca so prijavili.

Med zadnjimi kontrolami so namreč v trgovini pri Stari mitnici odkrili 272 kozmetičnih izdelkov (parfumov, krem in podobno), ki niso bili primerni za prodajo, ker so vsebovali rakotvorno snov Buthylfenil Methylpropional. Evropska komisjia je prepovedala prodajo izdelkov, ki vsebujejo to snov, od leta 2022.

Policisti zato kupcem priporočajo, da vsakič pozorno preberejo, katere vsebine vsebuje kozmetični izdelek.