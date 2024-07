Morski smetnjak v enem letu zbral 128 kilogramov odpadkov

V morskem smetnjaku Seabin, ki so ga ob pomol veslaškega kluba Adria na tržaškem mestnem nabrežju postavili pred letom dni, se je nabralo za 128 kilogramov odpadkov, ki so plavali na morski gladini. V glavnem gre za cigaretne ogorke, plastično embalažo, plastenke in zamaške plastenk ter mikroplastike, ki jih je naprava v tem času posesala in ujela v poseben filter.

Napravo je družba Hera namestila v sodelovanju z društvom Marevivo v sklopu projekta Water Defenders Alliance. Smetnjak, ki je bil na vodni gladini privezan ob pomol, je sesal morsko vodo in ujel odpadke v njej. V njem so končale smeti, ki so v vodo odletele z mestnega nabrežja, veliko je bilo tudi mikroplastike, pomešane z algami. Ti delci so lahko manjši od dveh milimetrov, pri čemer gre tako za delce večjih plastičnih odpadkov kot za drobce plastike, ki so v okolje končali z odtoki.

Mikroplastike namreč najdemo v kozmetiki, plastična so tudi sintetična oblačila. Seabin je drobce plastike tako odstranil, preden bi ti postali še manjši in bi se lahko zažrli v tkiva rib ter končali v telesu ljudi, ki ribe zaužijejo.

Smetnjak Seabin lahko vase sprejme do 20 kilogramov odpadkov, nakar ga je potrebno izprazniti. Postavili pa so ga na strateško točko, kamor morje zaradi tokov in vetra naplavlja večje količine odpadkov. Vsako uro prefiltrira kar 25.000 litrov vode, vsak dan v njem lahko konča do 1,5 kilograma smeti.

Smeti, ki jih je smetnjak Seabin odstranil iz morja, je bilo za 128 kilogramov, toliko, kolikor tehta 8500 pollitrskih plastenk, navajata Hera in Marevivo. Ob ponedeljkovem mednarodnem dnevu Sredozemskega morja je javnost tako razveselila novica, da je tržaško morje vsaj za odtenek bolj čisto.