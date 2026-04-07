Hotelirji zadovoljni z velikonočnim izkupičkom

»Letošnja velika noč je Trstu prinesla polno zasedenost, po obisku je torej primerljiva lanski in pričakovanja, ki smo jih imeli, so se povsem uresničila,« je včeraj za Primorski dnevnik ocenil predsednik tržaške stanovske organizacije hotelirjev (Federalberghi) Maurizio Giudici.

»Že ob začetku prejšnjega tedna smo za vikend velike noči, in sicer za sobotni večer, pričakovali 95-odstotno zasedenost tržaških hotelov, končni podatki pa kažejo, da je bila zasedenost na ta dan 98-odstotna,« je povedal Giudici. V nedeljo, na dan velike noči, je bilo zapolnjenih 85 odstotkov razpoložljivih mest, včeraj pa je večina obiskovalcev zapustila mesto.

Tistim, ki so prenočili v Trstu, gre prišteti številne enodnevne obiskovalce, tako da je bilo mesto včeraj vsekakor prepolno turistov. »Pri tem pa so se pojavile že znane težave v zvezi s pomanjkanjem parkirišč, za katere se trudimo, da bi jih čim prej rešili,« je poudaril sogovornik.

Od maja dalje naj bi bilo tako spet možno parkirati na parkirišču za silosom, ki je bilo brezplačno na voljo med božičnimi prazniki in premore 450 parkirnih mest, je napovedal Giudici. Tokrat naj bi bilo sicer parkiranje plačljivo. »Ureditev novega parkirišča ob vhodu v mesto, kjer bi bil urejen prestop na javni prevoz, je neizbežna.

Podatki nam kažejo, da moramo na tak način postopati. Če se ne bomo prilagodili njihovim potrebam, se turisti ne bodo vračali,« je prepričan predsednik hotelirjev. Glede obiska v poletnih mesecih je povedal, da pričakujejo nekoliko manj turistov, in sicer zaradi mednarodne krize in podražitve goriv ter drugih energentov.

Dežela Furlanija - Julijska krajina že pripravlja ukrepe za obvladovanje teh razmer, je zagotovil Giudici. Pojasnil je tudi, da poleti po vsej verjetnosti ne gre pričakovati obiskovalcev iz bolj oddaljenih krajev, hotelirji pa računajo na prisotnost že stalnih gostov, to je turistov iz Avstrije, Nemčije in Vzhodne Evrope.