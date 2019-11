Hrup vlakov se je drastično povečal

Prebivalci Barkovelj in Grljana v zadnjih časih dobro vedo, kaj pomeni prekomerni hrup vlakov. Ta se je drastično povečal predvsem zaradi tovornega prometa, ki je posledica boljšega poslovanja tržaškega pristanišča. Če so leta 2015 v tržaškem pristanišču zabeležili 6000 vlakov, jih letos do konca leta pričakujejo 10.000. Ljudje, ki živijo ob progi med Trstom in Grljanom, zato že dlje časa z različnimi peticijami zahtevajo posodobitev železniške infrastrukture in protihrupne ograde.

Aktiviral se je tudi tržaški občinski svetnik stranke Forza Italia Michele Babuder, ki je včeraj v komisiji za promet predstavil svetniški predlog, v katerem apelira na tržaškega župana, pristojne deželne organe in ministrstvo za okolje ter na italijansko železniško družbo RFI, naj poskrbijo za zmanjšanje prekomernega hrupa. Sestanka so se udeležili pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro, Paolo Crescenzi iz pristaniške uprave in Cinzia Giangrande iz družbe RFI.