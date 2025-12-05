Novo parkirišče na Frnedu kljubuje podnebnim spremembam

Na Frnedu v Trstu so se v teh dneh zaključila dela na dveh projektih, prenovi parkirišča pri menedžerski šoli MIB in namestitvi novih igral v parku vile barona Revoltelle. Če gre pri igralih za relativno majhen poseg, ki bo med malčki sicer zelo dobrodošel, skriva prenova parkirišča znatno več, kot je videti.

Parkirišče je Občina Trst namreč obnovila z denarjem iz sklada italijanskega ministrstva za okolje za poskusne projekte za soočanje s posledicami podnebnih sprememb. Občina je od ministrstva prejela 780.000 evrov, s katerimi so obnovili dve parkirišči. Ploščad ob križišču med Kjadinsko ulico ter Ulico Marchesetti so predali namenu že oktobra, pod sabo pa skriva ogromen rezervoar za deževnico, ki bi se sicer zlivala dol po hribu. Dela na parkirišču na vrhu Frneda so šla v podobno smer, sicer brez rezervoarja.

Tudi z novimi drevesi

Kot je včeraj pred svečano odstranitvijo ograj gradbincev dejal pristojni odbornik v tržaški mestni vladi Michele Babuder, se nameravajo s posledicami podnebnih sprememb soočati na dva načina. Po eni strani bodo toplotnim valovom kljubovali z novimi drevesi, ki so posajena po parkirni ploščadi. Za njihov poln učinek bo treba sicer čakati še kakšno desetletje. Obnovljeno parkirišče bo obenem urejalo odtok povečanih količin deževnice. Zeleni pas na sredini parkirišča bo s pomočjo naklona zbiral vodo, po novih ceveh bo ta odtekala v gozdič na Frnedu, od tam pa posredno v potoke ob njegovem vznožju.