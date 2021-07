Humanitarcema še ne bodo sodili

Gian Andrea Franchi in Lorena Fornasir, tržaška humanitarca, ki sta ustanovila nevladno organizacijo za pomoč priseljencev Linea d’ombra, sta v soboto na osebnem Facebook profilu prijatelje in znance seznanila s predlogom javnega tožilca v Bologni za uvedbo glavne obravnave na njun račun. Sledila so številna sporočila v podporo znanima upokojencema ter članki v tiskanih in spletnih medijih, vključno s Primorskim dnevnikom, češ da bodo dvema simboloma solidarnosti sodili kot osumljenca tihotapljenja z ljudmi. Sojenje sicer še ni izključeno, Franchi pa se je pri objavi morda prenaglil in napačno tolmačil zapis tožilca. Ta je namreč sporočil humanitarcu, da so se predhodne preiskave zaključile, kot je naposled obvestila Franchijeva odvetnica.

Franchijeva odvetnica Caterina Bove je potrdila, da je tožilec iz Bologne sporočil zaključek predhodnih preiskav. »Zakaj pa se s preiskavo ukvarja bolonjsko tožilstvo pa nam ni še znano. Do pred kratkim so preiskavo vodili v Trstu. Iz dopisa smo izvedeli o spremembi sodišča,« je sporočila odvetnica.

Humanitarnemu paru, ki vsak dan nudi pomoč migrantom na Trgu Libertà, očitajo izkoriščanje lažnih dokumentov in željo po zaslužku, katerega naj bi bila deležna potem, ko sta leta 2019 pod svojo streho sprejela iransko družino beguncev. V Franchijevem stanovanju, ki je sicer sedež organizacije Linea d'ombra, je februarja vdrla policija ter zasegla telefon, računalnik in drug material, prav zaradi gostoljubja, ki sta ga dve leti pred tem izkazala iranski družini. Ta se je že zdavnaj preselila v Nemčijo.