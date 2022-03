»Hvala za to, kar delate«

Izpostaviti pomen ustanove, ki skrbi za dobro počutje starejših občanov, in se zahvaliti osebju, ki se vsakodnevno trudi, da bi tudi nepokretni ohranili svoje dostojanstvo. Tako bi lahko strnili današnji prisrčni obisk predsednika Sergia Mattarelle v lepo obnovljeni stavbi v Ulici Pascoli, kjer pod velikim latinskim napisom »podpirati in zaščititi revne« domuje javni zavod Itis. Tu sta ga sprejela predsednik zavoda Aldo Pahor in direktor Fabio Bonetta ter ga pospremila po prostorih, v katerih se je predsednik ustavil in pokramljal z nekaterimi gosti zavoda.

Kasneje je v avditoriju spomnil, da je Italija med najstarejšimi državami v Evropi, zato je pozornost do »kategorije«, v katero tudi sam sodi, posebno pomembna: zlasti, ko človek ne more več sam poskrbeti zase in je bolj krhek, je kakovostna oskrba še kako pomembna. Zahvalil se je zato vsem zdravstvenim delavcem, bolničarjem, negovalcem, ki radodarno in predano skrbijo za oskrbovance, s katerimi večkrat spletejo tudi čustvene vezi. Predsednik je nato stopil med goste in zaposlene zavoda Itis ter jim prisluhnil. Med njimi je bila pomožna zdravstvena delavka Giusi Consagra, kateri se je predsednik Mattarella zahvalil za dopis, ki ga je med pandemijo objavila na socialnih omrežjih, v katerem je opisala boleče izkušnje s covidom. Eden izmed gostov je predsedniku prebral pismo in se mu zahvalil za obisk.