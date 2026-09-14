»Hvaležni smo za humanitarno pomoč, potrebujemo pa tudi rakete«

Bolj kot se bližajo volitve v pomembnih državah članicah Evropske unije - nenazadnje tudi v Italiji -, bolj bodo države izpostavljene ruskim hibridnim napadom in tamkajšnji propagandi. Na to je včeraj opozoril ukrajinski veleposlanik v Italiji Ihor Brusilo, ki je v Trstu obiskal izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (SEP) in deželno vlado.

Brusilo je dan začel z delovnim sestankom na izvršnem sekretariatu SEP, kjer se je sestal z generalnim sekretarjem Francom Dal Masem, generalnim direktorjem za Evropo in trgovinsko politiko na italijanskem zunanjem ministrstvu Nicolo Verolo ter namestnikom generalnega sekretarja SEP, sicer ukrajinskim diplomatom, Jurijem Muško.

»Srečanje je bilo zelo pomembno, saj nam je dalo možnost, da spregovorimo o smernicah ukrajinskega predsedovanja SEP-u,« je med novinarsko konferenco po srečanju izpostavil Brusilo. Ukrajina bo namreč leta 2027 prevzela predsedovanje Srednjeevropske pobude. Med željami za enoletno predsedovanje je Brusilo izpostavil povečanje politične oziroma operativne vloge institucije tako v vzhodni Evropi kot tudi znotraj Evropske unije. »Za nas je pomembno tudi sodelovanje na ravni regij in občin, torej neposredno med ljudmi.«

Priprave na predsedovanje

Brusilo je v izjavi za medije Srednjeevropsko pobudo opisal kot most med državami članicami Evropske unije ter bodočimi članicami. Poleg spreminjanja pogovorov v konkretna dejanja namerava Ukrajina tekom svojega predsedovanja SEP-u dati konkreten doprinos na področju kibernetske varnosti. Seveda, je dodal, pa se hočejo tudi učiti od članic Evropske unije.

Brusilo je tudi opozoril Zahod na konkretno nevarnost vmešavanja režima ruskega predsednika Vladimirja Putina v prihajajoče volitve. »Rusija vidi v Evropi šibko celino. Njen cilj ni le napasti Ukrajino, temveč raztreščiti Evropo,« je opozoril veleposlanik. Vse več je dezinformacije, je spomnil, prihodnje tarče bodo z veliko verjetnostjo volitve v Italiji, Franciji, Španiji ter na Poljskem. Poleg spletnih trolov pričakuje Brusilo tudi konkretnejše oblike podpore političnim prijateljem Rusije. Ocenil je, da bo Rusija verjetno posredno financirala določene politične stranke. »Gre za resno tveganje, na katero morate biti bolj pozorni.«

Seveda je bil govor tudi o vojni ter o perspektivah za povojno obdobje. Po eni strani je Brusilo izpostavil ogromno vlogo, ki bi jo lahko potencialno zavzela italijanska podjetja pri obnovi Ukrajine. Nenazadnje, je opozoril, opažajo zanimanje in podporo tudi med podjetji iz Trsta in FJK. Po drugi strani pa konec vojne ni pred vrati. »Pripravljamo se na naporno zimo. Okrepiti se moramo, če hočemo zdržati,« je poudaril. »Italiji smo zelo hvaležni za humanitarno pomoč. Nujno pa potrebujemo sisteme zaščite pred balističnimi raketami, ki vsak dan letijo na naša mesta, infrastrukturo in elektrarne. Tudi mi potrebujemo te rakete,« je dejal.