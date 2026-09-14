Ni šlo za žensko v nevarnosti, pač pa za šakala

Tržaški gorski reševalci so danes malo pred 1. uro ponoči posredovali v gozdu pri kampu Obelisk na Opčinah, od koder jih je poklical angleški državljan, ki je v kampu preživljal noč v šotoru. Iz gozda je zaslišal stokanje, pri čemer je menil, da gre za žensko v nevarnosti in je zato poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112.

Na mesto so prvi prispeli gasilci, ki niso opazili ničesar sumljivega, zatem pa še gorski reševalci. Eden od njih, sicer znanstveni raziskovalec, je posumil, da je morda šlo za divjo žival. Na mobilniku je predvajal posnetke zvokov zlatega šakala, živali, ki se pogosto potika po Krasu. Klicatelj jim je prisluhnil in jih prepoznal kot zelo podobne stokanju, ki ga je slišal. Iz varnostnih razlogov so reševalci vsekakor še enkrat preiskali območje in med drugim obiskali tudi nekdanji bližnji bunker. Tudi tam pa na srečo prav tako niso našli nič zaskrbljujočega. Zatem so ob 1.30 sklenili prekiniti iskalno akcijo.