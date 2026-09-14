Z umetno inteligenco resnica ni nič manj ogrožena kot v preteklih desetletjih

V nedeljo so se na Opčinah zaključili 61. Študijski dnevi Draga. Po sveti maši in predavanju Graditi mir se je popoldanski program začel s slovesno podelitvijo 15. Peterlinove nagrade. Ob navzočnosti slovenske ministrice za kulturo dr. Ignacije Fridl Jarc jo je prejel Jože Kopeinig, koroški duhovnik, misijonar, kulturni in narodni delavec.

Nagrajenec je poudaril, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo uresničila svoj zgodovinski sen. Vendar pa polna evropska vizija, kot jo je opisal papež Janez Pavel II., zahteva, da Evropa »diha z obema kriloma pljuč« – tako z zahodno, romansko-germansko, kot z vzhodno (slovansko) tradicijo. Ključ do sožitja je iskren politični, kulturni in verski dialog, ki temelji na krščanskih koreninah ter na medsebojnem spoštovanju različnih mentalitet.

Izpostavil je tudi, da se danes človeštvo sooča z novimi krizami: od podnebnih sprememb, migracij in energetske oskrbe do digitalne revolucije, umetne inteligence in kvantne fizike. Sredi poplave vsakodnevnih informacij človek doživlja globoko osamljenost (kar po njegovem mnenju najbolje ponazarja slika z Munchovim Krikom kot simbolom nemira brez Boga). Tehnologija in roboti ne morejo nadomestiti pristnega človeškega srečanja. Rešitev pred sodobnim »babilonskim stolpom« človeške prevzetnosti ostajata odprtost do Boga in medsebojna bližina, je še dodal. Požel je stoječe ovacije.