Z umetno inteligenco resnica ni nič manj ogrožena kot v preteklih desetletjih

V nedeljo so se na Opčinah zaključili 61. Študijski dnevi Draga. Po sveti maši in predavanju Graditi mir se je popoldanski program začel s slovesno podelitvijo 15. Peterlinove nagrade. Ob navzočnosti slovenske ministrice za kulturo dr. Ignacije Fridl Jarc jo je prejel Jože Kopeinig, koroški duhovnik, misijonar, kulturni in narodni delavec.
Nagrajenec je poudaril, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo uresničila svoj zgodovinski sen. Vendar pa polna evropska vizija, kot jo je opisal papež Janez Pavel II., zahteva, da Evropa »diha z obema kriloma pljuč« – tako z zahodno, romansko-germansko, kot z vzhodno (slovansko) tradicijo. Ključ do sožitja je iskren politični, kulturni in verski dialog, ki temelji na krščanskih koreninah ter na medsebojnem spoštovanju različnih mentalitet.
Izpostavil je tudi, da se danes človeštvo sooča z novimi krizami: od podnebnih sprememb, migracij in energetske oskrbe do digitalne revolucije, umetne inteligence in kvantne fizike. Sredi poplave vsakodnevnih informacij človek doživlja globoko osamljenost (kar po njegovem mnenju najbolje ponazarja slika z Munchovim Krikom kot simbolom nemira brez Boga). Tehnologija in roboti ne morejo nadomestiti pristnega človeškega srečanja. Rešitev pred sodobnim »babilonskim stolpom« človeške prevzetnosti ostajata odprtost do Boga in medsebojna bližina, je še dodal. Požel je stoječe ovacije.
Pod oblastjo algoritmov
Prireditve se je udeležila tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc, ki je ob tej priložnosti prejela spominsko medaljo Alojza Rebule. V govoru je poudarila, da je Draga dolgih šestdeset let nosila sporočilo, da se lahko živi drugače, kakor smo nekoč živeli na drugi strani meje. »Bili ste tisti, ki ste kazali luč, kako te vrednote živeti in kako so močno povezane – kot je vedno trdil tudi pisatelj Alojz Rebula – z vrednotami človeške etike, erosa in etosa.«
Opozorila je tudi na nevarnosti umetne inteligence, tema letošnjega srečanja je bila prav Tehnika in človeškost, in da se ob razvijanju tehnologije ne zavedamo, da smo danes spet pod oblastjo nekaterih algoritmov, programerjev in operaterjev. Morda prav zaradi tega resnica ni nič manj ogrožena kot v preteklih desetletjih, je poudarila, ko je Draga nastajala. »Ogroženo je to, da se bo človeško znanje začelo črpati iz podatkov, ki nikakor niso več vrednostno spojeni in ne govorijo več o tem, da so rezultat in delo človeškega premisleka, refleksije, doživljanja ter realnega zgodovinskega dogajanja,« je poudarila ministrica.
Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.