Openski tramvaj bo tri dni miroval

Openski tramvaj bo spet nekaj dni miroval, sporoča podjetje Trieste Trasporti, ki je odgovorno zanj. Tramvaj ne bo obratoval od torka do vključno četrtka, tokrat pa razloga ne gre iskati v nezgodah oziroma nesrečah. Podjetje Prodigi iz Abrucev, ki je v preteklih mesecih že opravilo petletno revizijo tramvajske vzpenjače po Škorklji, bo moralo na le-tej opraviti manjše vzdrževalne posege.

Konkretneje naj bi specializirani delavci opravili manjše izboljšave na motorju vzpenjače, obenem pa bodo preverili in po potrebi izboljšali lego vitlov vzpenjače. Kljub nedavni reviziji vozov vzpenjače pa bodo delavci tudi preverili uravnavanje njenih mehanskih delov.

Če bi delavci opravljali ta dela v nočnih urah, poudarjajo pri Trieste Trasporti, ne bi obstajala gotovost, da lahko tramvaj redno začne z obratovanjem ob sedmih zjutraj. Zato so se z deželno vlado FJK in Občino Trst odločili za tridnevno mirovanje tramvaja od torka do vključno četrtka. V petek zjutraj bo tramvaj redno zapeljal, zagotavljajo.

Medtem bodo v teh treh dneh na razpolago dodatne vožnje avtobusne linije 64 med tržaškim Trgom Tommaseo in Opčinami.