I. Filipcic (TPK Sirena): Regata se uveljavlja, imamo že stalne goste

Predsednik TPK Sirena Igor Filipcic, je regata Go to Barcolana from Slovenia I feel Slovenia po sedmih izvedbah vendarle dobila že svoje stalno mesto v programu organizatorjev in ostalih jadralcev?

Tako je. Se kar uveljavlja, vsi jo pričakujejo, imamo pa že tudi naše stalne goste. Na žalost ni bilo prave konktinuitete, ker je pred dvema letoma odpadla zaradi pandemije, lani pa je načrte prekrižala močna burja. Regato smo lani vseeno speljali, a je bilo na startu malo jadrnic, zaradi zelo zahtevnih vremenskih razmer so manjše jadrnice raje ostale v zalivu.

Koliko je vpet barkovljanski klub, v katerem predsedujete?

Okrog 15 članov bo na morju s štirimi do petimi čolni. Z dvema gremo v Piran, kjer v sodelovanju z JK Pirat pripravimo start. Ob prostovoljcih na vodi so drugi še v tajništvu, ki morajo po koncu regate takoj pripraviti končne razvrstitve, nato so odgovorni še za pokale, ki jih bomo letos v sodelovanju z ZSŠDI – ki pripravlja pester program – podelili na nagrajevanju v bivši ribarnici. Bo pa to pravi slovenski praznik v okviru Barcolane. Gre vsekakor za projekt, ki ga prirejamo s SVBG, s tem da mi koordiniramo regato na morju.

Regata se je rodila tudi z idejo, da bi bila to priložnost, s katero bi slovenske jadrnice dospele v Trst in tu tudi ostale. Koliko se uresničuje ta načrt?

Nekateri radi ostajajo v Trstu, drugi pa se vrnejo domov in nato naslednji dan spet priplujejo v Trst. Vsak namreč sestavi svoj logistični program. Kdor bolje pozna Trst, danes že ve, kje lahko priveže jadrnico. Privezi niso več problem.