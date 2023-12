Igrače in elektronske naprave prodajali brez obveznih oznak

Lokalni policisti so v sklopu kontrol, ki jih opravljajo v javnih lokalih, odkrili vrsto nepravilnosti v trgovini v Terezijanski četrti. Na prodajnih policah so zasledili 107 različnih artiklov, ki niso bili skladni z varnostnimi normami oz. s predpisi o nudenju informacij za končne uporabnike. Med njimi je bilo 35 elektronskih naprav, od teh 10 božičnih artiklov, in 10 igrač brez oznake v italijanščini. Prestregli so še 62 igrač brez obvezne oznake CE. Vse omenjene artikle so zasegli, lastniku trgovine pa so naložili denarno kazen.