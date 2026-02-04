Igrišči za odbojko na mivki v Nabrežini bodo posodobili

V tretje gre rado. Tudi za nabrežinsko amatersko športno društvo Sokol, ki je lani tretjič na Deželo FJK vložilo prošnjo za prispevek za posodobitev zunanjih igrišč za odbojko na mivki na prireditvenem prostoru v Nabrežini. In si potrebno finančno pomoč naposled le izborilo. »Septembra smo dobili deželni prispevek v višini 40 tisoč evrov za izvajanje rednega vzdrževanja igrišč in takoj smo se lotili del,« je povedal predsednik Sokola Pavel Vidoni in pojasnil, da gre za prispevek, ki ga Dežela FJK dodeljuje za izvajanje rednega vzdrževanja prostorov in objektov, namenjenih kulturnim, rekreativnim, športnim in družbenim dejavnostim organizacij slovenske jezikovne skupnosti.Z nekaterimi deli so se lotili že oktobra, v ponedeljek pa se je na igrišče pripeljal bager, ki je oz. še bo poskrbel za odstranitev dosedanjega peska. Potem bo na vrsti ureditev nove podlage, ki bo omogočala mehkost igrišča, in nanos novega peska, ki bo sipek in torej veliko boljši za igranje. »Nova podlaga bo zahtevala manj vzdrževalnih del,« je povedal predsednik.Igrišče bo dobilo tudi novo ograjo, pravzaprav mrežo, ki ga bo obdajala, saj je bila dosedanja dotrajana. Če se bo dalo, bodo poskrbeli tudi za novo razsvetljavo na igrišču, je namignil Vidoni. »Odbojkarske mreže na igrišču nabavimo itak nove na dve leti, morda bomo tokrat zamenjali tudi ogrodje zanje oz. drogove na igrišču.«Vidoni je ocenil, da bodo dela zaključena pred začetkom sezone, se pravi nekje konec maja. »Letos obhajamo 60-letnico društva, tako da načrtujemo slovesno proslavo na prireditvenem prostoru na začetku junija,« je napovedal in namignil, da načrtujejo ob proslavi tudi turnirje za člane in otroke.