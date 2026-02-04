Na Opčinah se bodo igrali Trump, Putin in Netanjahu

Priprave na 57. izvedbo Kraškega pusta niso v polnem teku le iz organizacijskega vidika, dodobra vse pustarske skupine preživljajo zadnje večere pred povorko - oziroma povorkami, malokdo se bo udeležil le ene - v šotorih in skladiščih. Eni zaključujejo s šivanjem, drugi pridno vadijo koreografije. Skratka, nikomur ni dolgčas.

Kraški pust bo letos openske ulice preplavil 14. februarja, na Valentinovo. Tržaški pustarji skupine Vikinghi so se hoteli navezati prav na najbolj romantičen dan v letu. »Odločili smo se za temo Zaljubljeni vikingi,« je v njihovem imenu razložila Daniela Gonni. Skupina je znana po tem, da se po navadi preobleče v vikinge. Lani so se sicer ošemili v superjunake, tokrat se vračajo k starim navadam. Na oklepe bodo prišili srčke in podobno. Največ časa so sicer posvetili glasbenim vajam, kot nam je razložila Gonni. Vikinghi so prej godba kot pustarska skupina, v glavnem izvaja 40-glava zasedba ritmične skladbe v stilu Guggen.

Pustarji iz Brega so šli v nasprotno smer, v teh dneh pripravljajo izrazito družbeno kritične maske. Vsi vpisani - teh je 166 - bodo načeloma oblečeni enako. Edina razlika bo v krilu ali hlačah. Z lutkami se bo igrala četverica »glavnih junakov«, med zelo velikimi narekovaji. To so predsednik ZDA Donald Trump, ruski avtokrat Vladimir Putin, izraelski premier Benjamin Netanjahu ter seveda vseprisotna umetna inteligenca. Petra Zobec je dejala, da so se za temo odločili kot odziv na vse hude novice, ki jih prejemamo dnevno.