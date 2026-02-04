Desna sredina noče slovenskih jasli pri Sv. Ivanu

Načrtovano odprtje rojanskih otroških jasli je končno pod streho, a v Trstu se že odpira nova politična fronta. Koalicija desne sredine namreč odločno nasprotuje odprtju slovenskega oddelka pri Sv. Ivanu, kljub načrtu, da bi kompleks, ki je še v gradnji, lahko sprejel 120 malčkov. Na ponedeljkovi seji so odločili, da bodo tudi te jasli, tako kot rojanske, upravljali zunanji izvajalci, in zavrnili idejo predhodnih prijav za morebitni slovenski oddelek. In tako sprejeli odločitev, ki je razkrila, da ideologija pogosto prevlada nad potrebami družin.

Mestna svetnica Valentina Repini (DS) je k sklepu vložila amandma, s katerim je predlagala, da se preveri dejansko povpraševanje po slovenskih jaslih, in da se, če bi bilo to zadostno, pravočasno prilagodijo postopki vpisa za šolsko leto 2027/2028. Njeno dopolnilo je naletelo na zid politične enotnosti desne sredine. Da gre za dober predlog, sta v svojem posegu utemeljevala Štefan Čok (DS) in Riccardo Laterza (Zdaj Trst).

Župan zatajil obljubo

Na poziv Nicole Matteoni (Bratje Italije) so vsi razen Angele Brandi (Naprej, Italija) zavrnili dopolnilo Valentine Repini. Presenetljivo se je župan Roberto Dipiazza, ki se je v prejšnjem mandatu skupaj s takratno odbornico za šolske zadeve Brandi zavzemal za slovenski oddelek pri Sv. Ivanu, tokrat postavil proti amandmaju Repinijeve. Včeraj smo ga poklicali in ga vprašali, zakaj je »požrl besedo«. Njegov odgovor je bil bolj kot ne presenetljiv. »Zato, ker glasujem proti vsemu, kar predlaga Repini. Z njo se ne strinjam v ničemer,« je bil nediplomatski župan, ki je v isti sapi dodal, da bo slovenski oddelek odprl, če bo obstajal seznam otrok, ki bi ga obiskovali, a ni pojasnil, kako naj bi ta seznam nastal.

Dolgoleten boj

Spomnimo, da so namere o slovenskem oddelku jasli iz občinskih aktov izginile kmalu po začetku zadnjega Dipiazzevega mandata, ko so Bratje Italije prevzeli največjo težo v odločanju. Tudi svetoivanski rajonski svetnik Slovenske skupnosti oz. liste Punto Franco Franc Biancuzzi je leta 2022 denimo potrdil, da je predlog o odprtju slovenskih jasli tega leta blokirala izključno ta stranka, medtem ko so bili ostali predstavniki desne sredine zamisli večinoma naklonjeni.

Decembra 2024 so pristojnega odbornika Maurizia De Blasia v tem rajonskem svetu znova poskušali prepričati o nujnosti slovenskega oddelka, a spet brez uspeha. Rezultat je dolgoleten boj, v katerem politično taktiziranje očitno več šteje kakor dejanski interes otrok.