Grmada v pristanu bo združila Slovence v Italiji

Na oder bodo postavili zborovsko simfonično delo z naslovom Grmada v pristanu, ki je nastalo na podlagi istoimenske novele Borisa Pahorja. Prvo noto kantate je skladatelj Patrick Quaggiato na notno črtovje zapisal že 24. februarja 2020, v letu stote obletnice požiga Narodnega doma v Trstu. Le nekaj dni kasneje je izbruhnila pandemija, ki je ohromila sleherno kulturno delovanje. Delo zato nikoli ni zaživelo, ostalo je v predalu. Ko je Quaggiato izvedel, da je bil umetniški program letošnje osrednje proslave Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku zaupan Glasbeni matici, je v hipu pomislil, da je napočil trenutek za Grmado v pristanu. Ta bo pred javnostjo prvič zaživela v nedeljo, 8. februarja, ob 18. uri v Kulturnem domu v Trstu.

Filmski slog za vse okuse

Če bi Pahorjevo novelo Grmada v pristanu prebrali na dušek, bi porabili najmanj tri ure. Če bi jo v taki obliki uglasbili, pa bi skladba trajala kakih deset ur, je pojasnil Quaggiato na včerajšnji predstavitvi v Gorici. Zato so zaprosili jezikoslovko Nino Pahor, naj vsebino novele strne v proste verze. Tem je komponist prikrojil glasbo. Meseca maja 2020 je bila kantata nared. »Kljub temu, da sem že marsikaj napisal, sem na to delo zelo navezan. V njem je moja duša,«​​​​​ je razkril.

Slog, ki ga je uporabil, je filmski, za vse okuse. Skladba je polna kontrastov: nežnih momentov in bolj napetih, jeznih, ubranih in disonantnih. Skupno traja dobre pol ure, brez premora. Skladatelj pa si je zamislil, da bi nekam na sredino kantate vključil gledališki vrinek, ki bi deloval kot nekakšno presenečenje. »​​​​​​Delo je kompleksno in hkrati kompletno,«​​​​​​ je poudaril. Gre namreč za zborovsko simfonično kompozicijo za pevske zbore, štiridesetčlanski simfonični orkester in še solista.

Čim več sil in ustanov

V nedeljo bo na odru, med glasbeniki in pevci, preko sto ljudi. »V organizacijo slovesnosti smo želeli vključiti čim več sil in kulturnih ustanov,«​​​​​ je poudaril ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli na predstavitvi, ki je potekala v Trgovskem domu ob udeležbi predsednice Slovenske kulturno-gospodarske zveze in predsednika Sveta slovenskih organizacij, Nives Cossutta in Walterja Bandlja.

Pri izvedbi bodo sodelovali simfonični orkester Glasbene matice, združeni zbori Jacobus Gallus, Mešani pevski zbor Lipa, Mešani pevski zbor Rdeča zvezda, Otroški pevski zbor Fran Venturini in solist Tomaž Grassi. Zbore in orkester bo vodil Patrick Quaggiato. Slavnostna govornica bo Ilaria Bergnach, odrsko dogajanje bo povezoval Danijel Malalan.