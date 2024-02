Illyjeva Incantalia prepričala revijo Forbes Italia

Projekt Incantalia, nova trgovina, ki jo je odprla skupina Polo del Gusto, predsednika Riccarda Illyja, je prepričal tudi revijo Forbes Italia, ki je Illyja postavila na naslovnico vsakoletne priloge revije 100 Eccellenze, v kateri opisujejo 100 podjetniških zgodb, ki se odlikujejo po svoji viziji in rezultatih.

V intervjuju Riccardo Illy predstavi zgodbo, kako je razvil novo znamko. Na naslovnici so poleg Riccarda Illyja še Rossana Bettini Illy, ki se za podjetje ukvarja z izobraževanjem o okusu in ozaveščanjem ter raziskovanjem in senzoričnim analiziranjem novih izdelkov, Angelo Baiguera, ki je odgovoren za komunikacijo skupine Polo del gusto in Annamaria Testa, pisateljica, esejistka, poslovna svetovalka, ki se osredotoča na strateško komuniciranje in ustvarjalnost.