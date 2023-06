Imeniten večer ljudskega petja

Številni udeleženci sobotnega koncerta ob praznovanju 45-letnice Ženske pevske skupine TFS Stu ledi, pod vodstvom Anastasie Purič, ki je potekal v imenitno urejenem okolju ob štirni pri Briščikih, so odšli domov zadovoljni in polni lepih občutkov. Lepšega cajta na svete ga ni ni bil le naslov koncerta, pač pa tudi misel marsikoga ob poslušanju sobotnega ubranega in prijetnega ženskega petja. Češnja na torti so bili vmesni posrečeni utrinki, ki jih je prebrala raziskovalka ljudskega izročila, glasbenica in pevovodja Vesna Guštin.