Ob prihajajočem 25. novembru, mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami, je tudi Občina Trst prek javnega razpisa v sodelovanju s krajevnimi združenji, kvesturo in lokalno policijo zasnovala program dogodkov, ki vključuje instalacije, interaktivne predstave in izobraževalne delavnice za mlade in manj mlade.

Umetniška večjezičnost

Program dogodkov bo v soboto uvedlo srečanje, ki ga prireja združenje Mima Dreams. V prostorih studia Etere (Ulica Giulia 25) bo srečanje o prehrani ter psihološkimi in čustvenimi vidiki, vezanimi s športnim udejstvovanjem (udeležbo je treba potrditi na 338 6732276).

V ponedeljek, 23. novembra, bo v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča multimedijska predstava Respect (Spoštovanje), ki je namenjena šolam, a ne samo. Na odru bo zaživela »umetniška večjezičnost«, ki bo vključevala gledališče, petje, grafično slikanje in upodabljanje s peskom, s katerimi bodo nastopajoči spodbudili razmišljanje glede nasilja. V torek bo ravno tam ob 20. uri interaktivna gledališka predstava Fin dove è amore? Violentometro Live, ki jo ponuja združenje Magnolia. Predstavo o čustvenih odnosih, stereotipih, soglasju in dinamiki na družbenih omrežjih bo sooblikovala publika, ki bo v realnem času in anonimno odgovarjala prek pametnih telefonov. Odgovori bodo vplivali na potek prizorov na odru.

V soboto, 28. novembra, bo v studiu Etere delavnica posvečeno spoznavanju svojega telesa za boljše počutje. 1. decembra bo v Urban centru (Korzo Cavour 2/2) ob 18. uri javno srečanje Più consapevoli, più sicure (Bolj ozaveščene, bolj varne). Dogodek, ki je nastal v sodelovanju z lokalno policijo, državno policijo in odvetniško zbornico, je namenjen informiranju in preventivi. Udeleženci bodo spoznali konkretna orodja za prepoznavanje tveganih situacij in koristni aplikaciji za pomoč YouPol in Where Are U, kot je povedala komisarka Costanza Spadoni. 5. decembra bo v prostorih studia Etere srečanje z operaterkami Goap, ki bodo udeležence poučile o alarmnih znakih nasilja v vsakodnevnih odnosih in o kulturi enakosti.