Na letošnje mednarodno tekmovanje Musica Goritiensis se je prijavilo 66 kandidatov iz šestnajstih držav, ki se bodo pomerili v disciplinah violine, violončela, klavirja in solopetja. Tekmovanje, ki ga prirejata Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica, pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica ter GO! 2025, se vrača v Gorico. Šesta izvedba bo potekala tudi pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kulturo RS Ignacije Fridl Jarc. Na sporedu bo od sobote, 21. novembra, do sobote, 28. novembra, v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici in v Glasbeni šoli v Novi Gorici.

Mednarodno in domače

»Prizadevamo si ustvariti kulturno odmevno prireditev,« je včeraj v imenu organizatorjev poudarila ravnateljica SCGV Emil Komel Alessandra Schettino. Cilj je pripraviti kakovosten mednarodni glasbeni dogodek, širiti zanimanje za klasično glasbo in hkrati promovirati posebnosti okolja. Poslanstvo tekmovanja je podpirati glasbeni in umetniški razvoj mladih ter jim ponuditi priložnost za primerjavo, preizkušanje izvajalskih in izraznih sposobnosti ter izmenjavo izkušenj z vrstniki iz različnih držav. Namenjeno je glasbenikom med 9. in 25. letom ter solopevcem do 30. leta. Letos se je prijavilo 14 violončelistov, 23 violinistov, 20 pianistov in devet solopevcev, ki bodo razdeljeni v starostne kategorije.

»Dogodek bo tudi priložnost, da kandidati spoznajo naše kraje,« je pojasnila Schettino. V atriju Kulturnega centra Lojze Bratuž bo zato zaživela informacijska točka, namenjena promociji goriškega prostora ter predstavitvi ustanov in podjetij, ki podpirajo tekmovanje. Tekmovalcem, članom žirij in spremljevalcem bodo na voljo tudi vodeni ogledi Gorice in Nove Gorice. Priložnost za promocijo obeh mest je pozdravil goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. »Mednarodno tekmovanje Musica Goritiensis je dokaz, da se Evropska prestolnica kulture 2025 nadaljuje,« je poudaril. Tekmovanje podpirata tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina in Fundacija Goriške hranilnice.

Kandidate bo ocenjevala strokovna žirija, sestavljena iz mednarodno priznanih docentov, profesionalnih glasbenikov in članov uglednih orkestrskih sestavov. Za vsako disciplino bo delovala petčlanska komisija.

Odprtje z lanskim zmagovalcem

Odprtje letošnje izvedbe bo v petek, 20. novembra, ob 20. uri v Palači Lantieri v Gorici. Nastopil bo avstralski violinist Edward Walton, ki živi na Dunaju. Vse avdicije, ki bodo potekale med 21. in 27. novembrom, bodo brezplačno odprte za javnost. Nastope bo mogoče spremljati tudi v živo na YouTubovem kanalu podjetja 2R ali spletni strani www.musicagoritiensis.eu. Zmagovalci prvih absolutnih nagrad v posameznih kategorijah bodo nastopili na slavnostnem koncertu v Kulturnem centru Lojze Bratuž v soboto, 28. novembra, ob 18. uri. Podelili bodo tudi nagrado občinstva »Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorizia« za najboljšo izvedbo na koncertu nagrajencev.