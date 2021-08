Išče se družinski zdravnik

Družinskih zdravnikov je v mestu in na Krasu premalo. Za pomanjkanje pomembne storitve na ozemlju ni pristojno samo zdravstveno podjetje Asugi za Trst in Gorico, saj se težava pojavlja na območju tržaške občine. Na predlog svetnice Valentine Repini sta se včeraj sestali prva in četrta občinska komisija in obravnavali kočljiv problem ter z odbornikoma Carlom Grillijem in Lorenzom Giorgijem iskali rešitve.

»V nekaterih mestnih četrtih in na Krasu se je in se bo upokojilo več družinskih zdravnikov. Pomanjkanje storitve se že občuti v Naselju svetega Sergija, kjer je trenutno brez zdravnika kar 1500 občanov, ter na Proseku, Kontovelu in v Naselju sv. Nazarija, kjer se je zdravnik upokojil decembra, kolega pa si ne more privoščiti vzdrževanja prostorov in se je zato odločil, da bo v kratkem odšel iz ordinacije,« je pojasnila Repinijeva

Podjetje Asugi nikakor ne more prisiliti zdravnike, da se namestijo na točno določenem območju, predvsem ko ne razpolagajo s primernimi prostori. Zato je svetnica povabila župana, naj zdravnikom nudi primerne prostore, brezplačno ali po nizki ceni, in tako pripomore k reševanju kočljivega problema.

»O težavah z namestitvijo družinskih zdravnikov smo se že pogovarjali z zdravstvenim podjetjem. Občina je lahko posrednik med Asugijem in zdravniško zbornico, za pomanjkanje prostorov pa bomo rešitev iskali v sozvočju z družbo Ater,« je odgovoril odbornik Grilli. Svetnik Marco Gabrielli, ki je med drugim zdravnik, je poudaril pomen prisotnosti slovensko govorečih zdravnikov, predvsem na Krasu: »Povabimo Slovence, naj se odločijo za študij medicine.«