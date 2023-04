Iščejo prostovoljce za projekt pravljičnega branja

Italijanski nacionalni projekt Rojeni za branje/Nati per leggere uspešno nagovarja otroke od rojstva do 6. leta starosti in njihove družine. Namen je spodbujanje družinskega branja in bralne kulture, da bodo lahko odrasli suvereno izbirali primerne knjige, preizkušali različne metode branja in doma poskrbeli za skupne trenutke ob knjigi. Prostovoljke projekta redno obiskujejo Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice, kjer nagovarjajo najmlajše otroke do 3. leta starosti in njihove spremljevalce, tako da jim v slovenskem jeziku ponujajo različne vsebine, ki so primerne za najnežnejše obdobje.

V kratkem bo steklo izobraževanje za nove prostovoljce. Osemurni tečaj na daljavo se bo zaključil s srečanjem v soboto, 27. maja, v občinski knjižnici v Tržiču. Vpis je možen do vključno srede, 19. aprila, na spletni strani www.natiperleggere.it. Število mest je omejeno. V vrstah prostovoljcev primanjkuje govorcev slovenskega jezika, knjižničarke NŠK pozivajo zato k udeležbi na tečaj. Opravljeno izobraževanje omogoča sodelovanje pri dejavnostih mladinskega oddelka. Več informacij o vpisu lahko dobite pri Giulii Bidut na naslovu giulia.bidut@csbonlus.org, o sami vsebini in poteku tečaja pa pri referentki za tržaško pokrajino Antonelli Farina na telefonski številki 349 3256747. Informacije so na voljo tudi na Oddelku za mlade bralce na številki 040 9896153 ali na mladinskioddelek@knjiznica.it.