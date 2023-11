Italija, Slovenija in Hrvaška skupaj za zaščito morja

Sredi Tržaškega zaliva nedaleč stran od Debelega rtiča je včeraj dopoldne tovorna ladja, ki je plula iz Kopra v Tržič, trčila v tanker Oceania – pri tem pa se je v morje izlilo 20 tisoč litrov nafte. Prvi so ukrepali italijanska pristaniška kapitanija in tržaška obalna straža. Ker sami nista zmogli omejiti madeža in ker se je ta začel hitro širiti proti Sloveniji, sta aktivirali tudi slovenske in hrvaške službe.

Na morje je odplulo več čolnov, vlačilcev in celo helikopter, da bi skupaj skušali omejiti in odstraniti nastalo škodo. Medtem se je skupina strokovnjakov, ki so jo sestavljali gasilci vseh treh držav, osebje pristaniških uprav, specializirano za varnost plovbe in tehniki na krovu helikopterja italijanske obalne straže spustila na krov poškodovanega plovila, da bi ocenila nevarnost požara, nato pa še plovnost in varnost na plovilu.

Bila je le vaja, vendar kar dobro izvedena. Kljub temu, da je bila prva mednarodna vaja proti onesnaževanju, ki jo je v sodelovanju s partnerji iz Slovenije in Hrvaške priredila italijanska Obalna straža iz Trsta. Vaja se vključuje v okvir evropskega projekta Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu NAMIRS (North Adriatic Sea Incident Response System), katerega cilj je podpora trem državam pri boju proti onesnaževanju morja z nafto. Projekt, ki ga koordinira Srednjeevropska pobuda (CEI), je nastal z željo, da bi se razširilo in povezalo obstoječe operativne postopke za ukrepanje ob onesnaženjih morja med Hrvaško, Slovenijo in Italijo, oblikovanje skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje na Severnem Jadranu in v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite in s tem prispevati k izvajanju Barcelonske konvencije.

In kakšna je prva ocena tako hude nesreče, ki v tako majhnem zalivu s številnimi ladjami, še zdaleč ni nemogoča? Po mnenju direktorja Uprave RS za pomorstvo Jadrana Klinca je bil odziv vseh treh sodelujočih držav s svojimi silami hiter in učinkovit. Zaliv je res zelo obremenjen, če upoštevamo še Tržič, delujejo v njem tri pristanišča, dve sta skladišči za tankerje, plovil pa je vse več. »Scenarij je torej zelo mogoč. Pred tem smo izdelali ocene tveganja, ki so pokazale, da je to območje zelo ranljivo in bi bil to edini pristop.«