Italijanska pomoč pluje v Turčijo iz Trsta

Italijanska pomoč za območja Turčije, ki jih je prizadel potres, pluje iz tržaškega pristanišča, z ro-ro terminala na Trajanovem nabrežju.

Kontejnerji, ki prihajajo iz različnih italijanskih dežel, bodo po dogovoru z državno civilno zaščito usmerjeni naravnost v tržaško pristanišče, kjer jih bodo vkrcali na trajekte. Ostali material pa bodo preusmerili na sedež civilne zaščite v Palmanovi, kjer ga bodo razvrstili in naložili na polpriklopnike in jih s trajektom poslali v Turčijo, v pristanišče Mersin.

V preteklih dneh sta družbi DFDS in Ulusoy Sealines že poskrbeli za pošiljko s terminala, ki ga upravlja Samer Seaports and Terminals. Na ro-ro terminalu so prejšnji teden potrdili pripravljenost na zbiranje materiala in brezplačno uporabo opreme. Prva skupina tovornjakov, ki je prispela ob posredovanju avstrijskega konzulata, je že na poti v Mersin, v prihodnjih dneh bo proti Turčiji odplulo še sto vozil.