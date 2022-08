Iz Atlantika v Miramar

V Tržaškem zalivu so morski biologi in potapljači opazili ribo, ki jih ni razveselila. Gre namreč za tujerodno vrsto, 16 centimetrov dolg primerek Holocentrus adscensionis, ki običajno domuje v zahodnem Atlantiku, od Severne Karoline do Brazilije in Mehiškega zaliva, a tudi v Karibih.

Kako je živobarvna riba priplula v Sredozemlje in Jadransko morje, ni znano. Tržaški morski biologi sumijo, da je riba, mednarodno poznana kot squirrel fish (veveričja riba), priplula s katero od tovornih ladij, skrita v njeni kobilici. Tovrstne ribe lahko namreč tudi daljše obdobje preživijo brez stika z dnom.

V Tržaškem zalivu opaženi primerek naj bi bil, po doslej zbranih podatkih, sploh prvi v Jadranskem morju.