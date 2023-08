Iz Kanduale odpeljali 25 vreč smeti

Ko je Ali Mudassar videl, v kakšnih pogojih živijo, ni ostal križem rok. S prebivalci Kanduale (tako migranti imenujejo opuščen silos pri železniški postaji) je včeraj v treh urah nabral za 25 vreč smeti vseh vrst. Z Alijem smo pred mesecem dni že obiskali opuščeno stavbo, v kateri prebiva okoli 200 ljudi. Tam spijo med kupi smeti, podganami in celo kačami. Skratka, v kanduali, opečnati zatohli pošasti, vladajo nevzdržne higienske razmere. Za migrante na Tržaškem v sprejemnih centrih namreč ni prostora, zaradi česar je veliko ljudi prisiljenih živeti v silosu ali spati kar pod zvezdami na trgu pred železniško postajo.

"Prijateljem sem rekel, da tako ni mogoče živeti. Pa smo poprijeli za vreče smeti in se lotili čistilne akcije," je povedal mladenič iz Pakistana, ki že sedem let živi in dela v Trstu. Je tudi aktiven prostovoljec pri tržaški Skupnosti svetega Egidija, kjer vsak vikend deli pakete hrane tistim, ki so potrebni pomoči. Tokrat je Ali spet dokazal, da je mogoče s skupnimi močmi graditi boljši in lepši svet.