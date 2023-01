Iz skladišča kradel baker

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu prestregli 44-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati deset mesecev zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah. Pred desetimi leti je v Firencah v skladišču železnice kradel baker, od koder je že bil na tem, da ga odpelje več ton, so sporočili karabinjerji. Pred zoro pa so ga varnostni organi prijeli in ovadili. Pred sodno obravnavo je pobegnil v Francijo, kjer je dobil službo v avtokleparstvu.

Karabinjerji so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo odslužil kazen.