Iz travm v pisanje

»Oče je v pisanju videl terapijo. S pisanjem se je reševal marsičesa in svoje tegobe zaupal papirju.«

S temi besedami se je Adrijan Pahor, sin pisatelja Borisa Pahorja, ki nas je pred nedavnim zapustil v 109. letu starosti, včeraj v parku Finžgarjevega doma spominjal očeta. Na dogodku, ki je zaključil sobotni spored Študijskih dnevov Draga, so se organizatorji želeli spomniti velikega pisatelja in večkratnega gosta Drage. Kot je uvodoma dejala urednica založbe Mladika Nadia Roncelli, je profesor Pahor Drago zadnjič obiskal leta 2018, pred tem pa je imel tam več prodornih predavanj.

Pred pogovorom s pisateljevim sinom so pod šotorom predvajali Pahorjev portret z naslovom Iz sanje ... beseda, ki so ga pred leti posneli za Radijski oder, pod režijo se je podpisala njegova predsednica Maja Lapornik. Kot je v njem dejal pisatelj, so ga v pisanje spodbudile travme iz mladosti, ki so se začele, ko je moral za časa fašizma iz slovenskega v italijanski razred. Prve zapise je nato posvečal morju, obali in mestu, v katerem se je rodil in je odraščal.

V pogovoru z Roncellijevo je pisateljev sin, sicer upokojeni višješolski profesor slovenščine, dejal, da mu je bilo nerodno, ko je dijakom v branje ponujal očetove knjige. Pa vendar so med mladino veliko zanimanje vzbujala dela, kot sta Vila ob jezeru ali Mesto v zalivu. Zelo priljubljene so bile tudi Pahorjeve novele in kratke zgodbe.

V nadaljevanju je pisateljev sin spregovoril še o očetovem prijateljevanju z Avgustom Černigojem, Zorkom Jelinčičem, Vladimirjem Bartolom in drugimi osebnostmi. Beseda pa je tekla še o Pahorjevem odnosu do narave in do jezika.

»Oče je zahteval pogovore v zborni slovenščini in nas stalno popravljal. Nad nami je izvajal pravi teror,« se je spominjal Adrijan Pahor, ki je družinski odnos z očetom opisal kot konfliktnega. Pisatelj je zaradi ustvarjanja večkrat zanemarjal družino, o čemer je pisal v Knjigi o Radi, ki jo je posvetil ženi.