Iz Trsta v Istro z ladjo in kolesarskim avtobusom

Letos bo Trst z Istro povezan bolje kot doslej, kar odpira tudi nove turistične perspektive. Čez slabe tri tedne bo med Trstom, slovensko in hrvaško Istro ter Malim Lošinjem začela pluti ladja podjetja Liberty Lines, včeraj pa je med Trstom in Porečem prvič zapeljal kolesarski avtobus.

Vračajo se plovbe proti Istri

Storitev, ki jo bo podjetje Liberty Lines izvajalo med Trstom in Malim Lošinjem z vmesnimi postanki, so partnerji v petek temeljiteje predstavili turističnim akterjem. Predstavitev in mreženje so v tržaškem hotelu Savoia Excelsior priredili milanska izpostava Slovenske turistične organizacije (zastopal jo je Aljoša Ota) in potovalna agencija Aurora Viaggi, sicer partnerka Liberty Lines. Povezave in dejavnosti sicilskega ladjarskega podjetja je predstavil njegov vodja marketinga Lorenzo Aletti. Dejal je, da so vsi pogrešali hitre pomorske povezave z Istro, ki jih lani ni bilo. Pred tem so jih sicilski ladjarji že opravljali nekaj let.

Liberty Lines bo letos s Sicilije poslal v severni Jadran ladjo Sofia, ki sicer ni hidrogliser, kakršnih smo bili vajeni pri povezavah z Istro. Najvišja hitrost znaša vsekakor trideset vozlov, kar je le nekaj vozlov manj od počasnejših hidrogliserjev. Na krovu lahko prevaža Sofia 180 potnikov in petnajsterico koles, ravnokar pa so ladjo prenovili v ladjedelnici podjetja Liberty Lines. Prvi dan plovbe v teh krajih bo 26. junij, do prvega septembra bo Sofia proti Istri plula šest dni na sedem, ob torkih si bosta ladja in posadka odpočili. Plovni red in informacije o cenah so na voljo na spletni strani Liberty Lines, letošnja velika novost pa je, je razložil Aletti, da bodo od četrtega pomola proti Istri zapluli tudi 15. avgusta - po navadi so na ta praznični dan namreč mirovali.

Prava novost letošnjega poletja pa je kolesarski avtobus, ki bo do novembra ob sobotah, nedeljah in praznikih povezoval Trst s Porečem. Včeraj je odpeljal prvič.