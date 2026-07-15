Izbrali so izvajalca za obnovo stavbe Gregoretti 2

Razpis za prenovo stavbe Gregoretti 2 v Svetoivanskem parku, kamor se bo preselil oddelek za tolmače in prevajalce tržaške univerze, je zmagala podjetniška naveza pod vodstvom družbe Sinergo iz Veneta. Izid razpisa, na katerega so prejeli 24 prijav, je univerza objavila 3. julija. Če se v 30 dneh noben prijavitelj ne bo pritožil zoper rezultate, bo univerza z zmagovalcem lahko podpisala pogodbo, načrt za obnovo stavbe pa bo stekel. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidia Glavina je za Primorski dnevnik ocenila, da bi projektiranje del lahko trajalo leto ali leto in pol, obnovitve pa bi bilo konec do leta 2030.

Potem je tu še vprašanje Narodnega doma pri Svetem Ivanu, kjer v kletnih prostorih nameščajo prezračevalne naprave, saj bo tam domoval arhiv Odseka za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice. Obenem na stavbi izvajajo še nekaj vzdrževalnih del, ki jih financira Dežela FJK. Teh bo predvidoma konec jeseni, ko bo Fundacija Narodni dom z deželo podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu lastništva stavbe. Do konca leta bi tako lahko društvi Škamperle in Marij Kogoj, knjižnica ter Slovenski raziskovalni inštitut začeli s selitvijo v nov dom.