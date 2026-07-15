Amandma manjšincev in avtonomistov o olajšani izvolitvi Slovenca v parlament

V italijanski poslanski zbornici se je včeraj začela razprava o predlogu novega volilnega zakona za poslansko zbornico in senat, ki ga je vložila desnosredinska večina. Zbornica bi morala zakon izglasovati do petka, med vloženimi amandmaji pa so trije, ki se nanašajo na omogočanje oz. olajšanje izvolitve slovenskih predstavnikov. Med temi je amandma, ki so ga v dogovoru s stranko Slovenska skupnost (SSk) vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Dieter Steger, Renate Gebhard in Manfred Schullian ter predstavnik Union Valdotaine (UV – izvoljen na listi Vallee d’Aoste) Franco Manes. Amandma, ki nosi številko 1.1002, je zelo podoben mehanizmu, ki v Furlaniji - Julijski krajini omogoča izvolitev predstavnika slovenske liste. Predvideva namreč izvolitev predstavnika reprezentativne liste slovenske jezikovne manjšine, ki bi se predstavila izključno v Furlaniji - Julijski krajini in bi prejela vsaj en odstotek veljavnih glasov na deželni ravni.

S tem v zvezi se predlaga uvedbo člena št. 83-bis, na podlagi katerega bi se omenjena lista lahko predstavila s svojim simbolom bodisi samostojno bodisi v povezavi z drugimi listami ob spoštovanju izjav o povezavi s koalicijo. Osrednji nacionalni urad, ki pri vrhovnem sodišču spremlja potek parlamentarnih volitev, bi nato preveril, ali obstajajo reprezentativne liste slovenske manjšine, ki so prejele vsaj en odstotek glasov v volilnem okrožju FJK: ob pozitivnem rezultatu bi enega od parlamentarcev iz naše dežele prejela lista, ki bi prejela največji odstotek glasov. Ob dodelitvi mesta bi potem nacionalni urad sporočil centralnemu uradu za volilno okrožje FJK pri pritožbenem sodišču v Trstu naziv slovenske liste, kateri je bilo dodeljeno mesto, ter koalicijo – to v slučaju, če bi bila manjšinska lista povezana z več drugimi listami.

V slučaju, da bi bila slovenska lista, kateri je bilo dodeljeno mesto parlamentarca, povezana s koalicijo, ki je prejela volilno nagrado za omogočanje vladanja, bi omenjeno mesto parlamentarca všteli v seštevek mest, ki bi jih prejela omenjena koalicija, še piše v amandmaju.

Druga dva amandmaja, ki nosita številki 1.147 in 1.255, sta vložila poslanca DS Debora Serracchiani in Gianni Cuperlo. Prvi predvideva, da če v poslansko zbornico ni neposredno izvoljen noben predstavnik manjšine, bi namesto zadnjega izvoljenega parlamentarca na določeni listi mesto dobil kandidat, ki se je opredelil kot pripadnik slovenske manjšine. Drugi amandma pa predvideva, da postopki dodelitve parlamentarnih sedežev zagotovijo vsaj en sedež slovenskemu kandidatu.