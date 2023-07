Izgon za največ 12 mesecev

Kvestor bo lahko v Trstu v prihodnje posameznikom odredil prepoved približevanja javnim zelenim površinam in celo avtobusnim postajališčem. Hkrati so po novem nekateri trgi, drevoredi in ulice izven strogega mestnega središča v seznamu krajev, iz katerih lahko kvestor z odredbo izžene osebo, ki moti javni red in mir.

»Trst se spreminja z naglimi koraki. Vse več je turistov, mesto postaja vse živahnejše. Zaradi tega smo se odločili, da kadrovsko okrepimo vrste lokalne policije in zaposlimo 80 redarjev, jih oborožimo s pištolo in razširimo seznam krajev, od koder je mogoče izgnati ljudi, ki kvarijo ugled mesta in ogrožajo varnost občanov.« Tako je na svoji prvi tiskovni konferenci v tej vlogi včeraj dopoldne na Občini Trst povedala nova občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo in dodala, da bodo oboroženi redarji nadzor po mestnih ulicah lahko izvajali tudi v nočnih urah. Nov pravilnik v zvezi s t.i. odredbo Dacur (znano tudi kot urbani Daspo) pa bo omogočil umik posameznikov, ki motijo javni red in mir, tudi z avtobusnih postajališč in iz parkov.

Če redarji na omenjenem območju zalotijo nepridiprava, mu najprej napišejo globo, ki znaša od 100 do 300 evrov, in mu prepovejo približevanje kraju za nadaljnjih 48 ur. Če oseba ukaza ne spoštuje, se denarna kazen podvoji, če se prekršek v času večkrat ponovi, pa lokalna policija zapisnike o prepovedanem početju pošlje tržaškemu kvestorju, ki po potrebi osebi odredi prepoved približevanja kraju za največ leto dni. Po novem lahko prepoved obvelja tudi za avtobusne postaje, veliko je bilo namreč primerov, ko so osebe bivakirale ali spale na klopeh, ki so namenjene čakanju na avtobuse. O njihovih težavah pogosto obvestijo tudi socialne službe.