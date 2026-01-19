Izjave tržaškega župana so jih razjezile

Nasilje nad ženskami je v različnih oblikah globoko zasidrano v družbi, ponekod skrito za tančico sramote, drugje pa brez sramu izkazano v javnosti. Nad zadnjimi izjavami tržaškega župana Roberta Dipiazze se zato zgražajo v rajonskem svetu za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol, v katerem je opozicija sklenila, da ne bo molče sprejemala dogajanja. V soboto so levosredinski svetniki zato napovedali, da bodo z glasovalno pobudo zahtevali srečanje s predsednico deželne komisije za enake možnosti Dusy Marcolin. Politične predstavnike institucij pozivajo, naj se izobrazijo na področju enakih možnosti, nenasilja in spoštovanja med spoloma.

Prva podpisnika glasovalne pobude sta Pier Luigi Carotenuto in Francesco Biancuzzi iz Liste Russo.

Spletno zmerjanje

Dipiazza je 6. januarja na družbenem omrežju objavil sliko vodje Demokratske stranke Elly Schlein, oblečene v italijansko bajeslovno starko Befano s pripisom: »Vse najboljše, Befana.« Tržaške zdrahe so tako ponovno zasedle strani državnih medijev.

Nanj se je vsul val kritik, saj ni prvič, da javno izkazuje nespoštovanje do ženskega spola, »nazadnje se je to zgodilo v petek v televizijski oddaji Ring, ko je voditelj omenil našo predstavnico v občinskem svetu Alessandro Richetti,«je opozorila Elena Danielis, predstavnica Gibanja 5 zvezd v omenjenem rajonskem svetu.