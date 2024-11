Izsledili nasilneže, ki naj bi pretepli tržaškega rajonskega svetnika

Tržaška policija je danes ovadila štiri moške, stare od 31 do 38 let, ki naj bi 18. oktobra pretepli tržaškega rajonskega svetnika Francesca Metza v baru Sara v Ulici Giulia. Gre za štiri kosovske državljane. Trije izmed njih so čezmejni delavci z bivališčem v Kopru, eden pa stanuje v Trstu. Poleg povzročitve telesnih poškodb se bodo morali braniti tudi pred obtoževalnimi okoliščinami, da so Metza namerno napadli in ga pretepali tudi s steklenicami.

Metz zastopa desno stranko Bratov Italije v šestem rajonskem svetu za Sveti Ivan, Kjadin in Rocol. Ko so ga pretepli, so bili ob njem navzoči še njegova žena in dva otroka. Dan po dogodku je napad prijavil, njegov odvetnik je Claudio Giacomelli, sicer vodja poslanske skupine Bratov Italije v deželnem svetu FJK. Na političnem oddelku tržaške policije so nato začeli preiskovati primer. Že kmalu po pretepu se je razširil glas, da naj bi po pričevanjih lastnika bara in nekaterih očividcev nasilneži vpili: »Tu je Kosovo.«

Rajonskega svetnika so obkolili in ga udarjali s pestmi. Zaradi udarcev naj bi izgubil ravnotežje in padel na mizico lokala, nakar naj bi ga pretepači še naprej brcali. Napad so obsodili tudi predstavniki z nasprotnega političnega brega.