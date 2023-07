Izvajali so teste na alkohol in mamila

Kontrolirali so 49 voznikov, tri so vinjene zasačili za volanom. Med njimi je eden napihal kar 1,63 grama alkohola na liter izdihanega zraka, za povrh so mu zasegli še prevozno sredstvo. Plačati bo moral med 1500 in 6000 evrov globe, pred sodnikom se bo moral zagovarjati zaradi kaznivega dejanja vožnje pod vplivom alkohola.

To je izkupiček akcije #Triesteguidasicura v organizaciji Občine Trst, pri kateri so lokalni policisti, karabinjerji, policisti in finančni policisti v noči na četrtek med 22.30 in 4. uro pri krožišču v Miramarskem drevoredu, ob vhodu v Staro pristanišče, izvajali poostren nadzor. Odrejali so alkoteste in teste na droge, osredotočali so se na mlajšo populacijo.

»Misliš, da je ta pravi?« je vprašal mestni redar Maurizio Tavcar. »Ne, ne pusti ga. Dajmo naslednjega,« mu je odgovoril kolega. Maurizio je skočil sredi ceste in z loparčkom avtomobilu nakazal, naj se ustavi.

Da bi izvajali teste na mamila, so organi pregona v Trst povabili mobilni laboratorij Forensic Lab Service. »Vzorec sline nam pove, ali so v telesu sledi katere od petih drog, kot so ekstazi, opij, THC, amfetamini in kokain,« je razložil kemik Gianmarco, ki osebi ob pozitivnem prvem testu odvzame še en vzorec sline in ga natančneje analizira, pri čemer ugotovi točen tip snovi in njeno količino.