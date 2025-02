Izžrebali štartno listo za Kraški pust

Na Opčinah so danes ob prisotnosti kralja in kraljice Kraškega pusta izžrebali štartno listo za sobotni pustni sprevod, ki se bo začel ob 14. uri. Organizatorji so nocoj na svojem Facebook profilu potrdili, da povorka bo.

​​​​Vozovi in skupine se bodo po centru Opčin podali v sledečem vrstnem redu:

1. Breg

2. Mecine

3. Bazovica

4. Šempolaj

5. Ferlugi-Piščanci

6. Valmaura-Sciopai

7. Opčine

8. Medjevas-Štivan

9. Križ

10. Vikingi

11. Repen

12. Slivno

13. Luna puhna (Padriče Gropada)

14. Cerovlje

15. Poljane

16. Praprot

17. Trebče

18. Prosek-Kontovel

19. Borgo San Sergio

20. Doberdob

21. Barkovlje