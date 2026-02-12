Izžrebali vrstni red 57. Kraškega pusta

V Prosvetnem domu na Opčinah so danes popoldne ob prisotnosti kralja Walzerja Pridnvečksno XII Stanjevga in kraljice Erči Merči wd K’mare h Š’nke ter glasbeni spremljavi godbe Salež izžrebali vrstni red nastopajočih na 57. Kraškem pustu.

1. Repen - Ma nas je res 101?

2. I sciopai / Valmaura Trieste - Pretekli pusti

3. Luna Puhna- Gropada/Padriče - 1, 2, 3... Tombola

4. Medjevas - Štivan - Na olimpiadi poskrbi Frozen (voz)

5. Bazovica - A.I, A.I., A.I., umetna inteligenca napreduje, razum z osli na počitnice potuje

6. Poljane - So mlini in mlini

7. Vikinghi - Zaljubljeni Vikinghi

8. Doberdob - Kras 3000- futuristične zverine (voz)

9. Trebče - Trebče v barvah

10. Mati pel carneval - Dajmo to prekiniti

11. Prosek - Kontovel - Wžgi düšo, ne samo žarnico

12. Praprot - Ma ta most ??? (voz)

13. Ferlugi in Piščanci - Duhoviti duhovi

14. Križ - 3000 b’ rvincov u r’t m’ršj’rju

15. Pustna skupina Šempolaj - Smo ljepi ku ruožce.

16. Pustna skupina KD Sovodnje - Zdej nočemo Fantažmotov, fešta je končala ma upmo d ta energija bo ostala (voz)

17. Məcine (Piščanci) - Fast & polži

18. Pustarji iz Brega - Ali smo vsi lutke današnje družbe?

19. AŠD Polet - Disneyeve sanje

20. Pustna skupina Slivno - Dobrodošli! (voz)

21. Škedenj Lalo - Čarovništvo v veselju