Izžrebali vrstni red 57. Kraškega pusta

V Prosvetnem domu na Opčinah so danes popoldne ob prisotnosti kralja Walzerja Pridnvečksno XII Stanjevga in kraljice Erči Merči wd K’mare h Š’nke ter glasbeni spremljavi godbe Salež izžrebali vrstni red nastopajočih na 57. Kraškem pustu.
1. Repen - Ma nas je res 101?
2. I sciopai / Valmaura Trieste - Pretekli pusti
3. Luna Puhna- Gropada/Padriče - 1, 2, 3... Tombola
4. Medjevas - Štivan - Na olimpiadi poskrbi Frozen (voz)
5. Bazovica - A.I, A.I., A.I., umetna inteligenca napreduje, razum z osli na počitnice potuje
6. Poljane - So mlini in mlini
7. Vikinghi - Zaljubljeni Vikinghi
8. Doberdob - Kras 3000- futuristične zverine (voz)
9. Trebče - Trebče v barvah
10. Mati pel carneval - Dajmo to prekiniti
11. Prosek - Kontovel - Wžgi düšo, ne samo žarnico
12. Praprot - Ma ta most ??? (voz)
13. Ferlugi in Piščanci - Duhoviti duhovi
14. Križ - 3000 b’ rvincov u r’t m’ršj’rju
15. Pustna skupina Šempolaj - Smo ljepi ku ruožce.
16. Pustna skupina KD Sovodnje - Zdej nočemo Fantažmotov, fešta je končala ma upmo d ta energija bo ostala (voz)
17. Məcine (Piščanci) - Fast & polži
18. Pustarji iz Brega - Ali smo vsi lutke današnje družbe?
19. AŠD Polet - Disneyeve sanje
20. Pustna skupina Slivno - Dobrodošli! (voz)
21. Škedenj Lalo - Čarovništvo v veselju