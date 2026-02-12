Kljub obsodbam sta poskušala bežati

Nabrežinski karabinjerji so prišli na sled dvema posameznikoma na begu. V prvem primeru gre za 49-letnega romunskega državljana, ki je skušal zapustiti Italijo in so ga v Rimu zaradi ropa obsodili na tri leta zaporne kazni. Od marca 2024 niso več vedeli, kje je, so danes sporočili v tiskovnem sporočilu.

Aretirali pa so še 57-letnega Tržačana, ki bi moral prestati več kot štiri leta zapora. Tržaško sodišče ga je obsodilo zaradi različnih kaznivih dejanj. Med drugim je pod pretvezo nujnega telefonskega klica ženski iztrgal pametni telefon, jo odrinil na tla in pobegnil. Obravnavali so ga tudi, ker je prodal ukradeno kolo. Nazadnje pa je še zbežal iz hišnega pripora, so navedli.